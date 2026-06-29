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В Красноярске запретили купаться в трёх водоёмах на Татышеве

Основанием для запрета стали результаты планового мониторинга качества воды.

Роспотребнадзор направил в администрацию Красноярска предписание о запрете использования трёх водных объектов на острове Татышев для отдыха и купания. Под ограничение попали озеро «Зеркальное», залив «Стрелка» и водоём, расположенный в районе Октябрьского моста.

Основанием для запрета стали результаты планового мониторинга качества воды. Лабораторные исследования показали, что микробиологические показатели в этих водоёмах не соответствуют санитарным нормам. Купание в такой воде может быть опасным для здоровья.

Теперь хозяйствующий субъект, который использует эти объекты в рекреационных целях, обязан организовать дальнейший регулярный контроль за состоянием воды. После получения удовлетворительных результатов анализов и согласования с надзорным ведомством купание будет разрешено вновь.

Жителей и гостей города просят соблюдать запрет и не рисковать своим здоровьем. О возобновлении работы пляжных зон на Татышеве сообщат дополнительно.

Ранее мы сообщали, что полиция ищет пару, пропавшую на сплаве по реке Агул в Красноярском крае.

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