В чувашском селе Шихазаны открыли новую поликлинику

Многопрофильная поликлиника, созданная при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», начала работать в селе Шихазаны Канашского округа Чувашии. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения республики.
«В новой поликлинике установлено передовое медицинское оборудование, реализована “бережливая” модель оказания медицинской помощи. Это и правильная маршрутизация, и грамотное разделение потоков пациентов. Это комфорт и удобство для всех», — отметил глава региона Олег Николаев.
Четырехэтажная поликлиника рассчитана на 500 посещений в смену. Она будет обслуживать более 31 тыс. местных жителей, включая 4,3 тыс. детей. Прием пациентов откроют участковые терапевты, педиатры, а также врачи узкого профиля.
В поликлинике разделили потоки пациентов, чтобы люди с повышенной температурой и признаками инфекций не пересекались с теми, кто пришел на плановый осмотр. Для удобства маломобильных жителей создана безбарьерная среда с просторными лифтами.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.