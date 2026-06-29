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В минтрансе рассказали, повлияет ли ситуация с топливом на стоимость проезда

Заявок от перевозчиков на повышение тарифа нет.

Источник: Нижегородская правда

Ситуация с топливом в Нижегородской области не скажется на стоимости проезда. Об этом сегодня, 29 июня, заявил заместитель министра транспорта и автомобильных дорог региона Денис Рябинин на пресс-конференции в НОИЦ, отвечая на вопрос корреспондента сайта pravda-nn.ru, могут ли точечные перебои с топливом на заправках повлиять на работу общественного транспорта.

«Лукойл» держит стоимость. Мы перевозчиков перевели на эти заправки. Заключили дополнительные контракты, у кого не было. Ситуация в Нижнем Новгороде управляемая", — прокомментировал Денис Рябинин.

Заместитель министра пояснил, что регулируемый тариф может повышаться по обращениям перевозчиков. Региональная служба по тарифам тогда проверяет их экономику и принимает решение.

«Сейчас заявок нет. Следовательно, нельзя говорить о том, что в ближайшее время будет повышение тарифа», — сообщил Денис Рябинин.

В то же время, как отметил спикер, есть нерегулируемый тариф.

«В рамках нерегулируемого тарифа пошли заявки. Богородск к нам вышел. Ссылаются на проблемы с топливом. Но я всех перевозчиков собирал. С нижегородскими мы всё решили. Если в области возникают какие-то вопросы, перебои, то у нас общественный транспорт — это приоритет для заправок. Здесь мы находим все варианты совместно с минЖКХ», — рассказал заместитель главы областного минтранса.

Денис Рябинин подчеркнул, что общественного транспорта меньше не стало.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что Госдума приняла налоговый закон о стабилизации рынка топлива в России.

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