В минтрансе рассказали, повлияет ли ситуация с топливом на стоимость проезда

«В рамках нерегулируемого тарифа пошли заявки. Богородск к нам вышел. Ссылаются на проблемы с топливом. Но я всех перевозчиков собирал. С нижегородскими мы всё решили. Если в области возникают какие-то вопросы, перебои, то у нас общественный транспорт — это приоритет для заправок. Здесь мы находим все варианты совместно с минЖКХ», — рассказал заместитель главы областного минтранса.