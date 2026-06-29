Диетолог рассказала, от какого алкоголя быстрее всего набирают вес

Врач-терапевт, диетолог «СМ-Клиника» Елена Устинова в беседе с «Газетой.Ru» заявила, что сладкие алкогольные напитки по калорийности значительно превосходят сухие вина и крепкий алкоголь без сахара. При этом основной причиной увеличения массы тела после застолий часто является не сам алкоголь, а переедание.
«Если говорить об алкогольных напитках, то их основным компонентом является этиловый спирт. Например, в сухом вине на 100 мл содержится примерно 11−12 г этанола, остальной объем составляет вода. В крепких напитках, таких как водка или коньяк, содержание этанола достигает около 40%», — пояснила Устинова.
По словам специалиста, алкогольную продукцию можно условно разделить на сладкую и несладкую. К первой категории относятся ликеры, наливки, крепленые вина и коктейли. Именно добавленный сахар и другие углеводы делают такие напитки более калорийными.
«Сам по себе этиловый спирт обладает энергетической ценностью — именно поэтому на этикетках алкогольных напитков указывается их калорийность. Однако метаболизм этанола имеет свои особенности. Энергия, которая высвобождается при его переработке, не откладывается напрямую в виде жировых запасов, а расходуется организмом преимущественно на выработку тепла. Именно поэтому после употребления алкоголя многие ощущают чувство согревания. Таким образом, сам по себе этиловый спирт не является основным фактором набора жировой массы», — подчеркнула врач.
Вместе с тем, как отметила Устинова, существует важный нюанс. У многих людей алкоголь заметно усиливает аппетит. После нескольких бокалов снижается самоконтроль, и человек начинает есть значительно больше, чем планировал. Именно это чаще всего становится причиной переедания.
Кроме того, застолья редко ограничиваются одним бокалом вина. Обычно алкоголь сопровождается обильной, зачастую жирной и высококалорийной пищей. В результате на следующий день появляются не только отеки из-за задержки жидкости, но и прибавка на весах.
«Поэтому влияние алкоголя на массу тела зависит не столько от самого напитка, сколько от его количества и того, чем он сопровождается. Один-два бокала сухого вина или игристого без сладких закусок вряд ли существенно повлияют на фигуру, если человек контролирует аппетит. А вот длительные застолья с большим количеством алкоголя и калорийной еды гораздо чаще становятся причиной набора веса», — резюмировала Устинова.