Диетолог рассказала, от какого алкоголя быстрее всего набирают вес

«Поэтому влияние алкоголя на массу тела зависит не столько от самого напитка, сколько от его количества и того, чем он сопровождается. Один-два бокала сухого вина или игристого без сладких закусок вряд ли существенно повлияют на фигуру, если человек контролирует аппетит. А вот длительные застолья с большим количеством алкоголя и калорийной еды гораздо чаще становятся причиной набора веса», — резюмировала Устинова.