«Локомотив» выходит из отпуска: кто пополнил волейбольную команду

Опытная доигровщица Ирина Капустина переехала в Калининград после нескольких успешных сезонов в московском «Динамо». Там она выиграла чемпионат страны, Суперкубок России и другие турниры. По прилёте в Калининград волейболистка отметила, что готова включаться в работу с первых дней, чтобы подойти к старту сезона в оптимальной форме.