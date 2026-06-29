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Глава Ростова предупредил о фейковых сообщениях от своего имени

Глава администрации Ростова-на-Дону Александр Скрябин предупредил жителей города о случаях рассылки мошенниками фейковых сообщений от его имени.

Глава администрации Ростова-на-Дону Александр Скрябин предупредил жителей города о случаях рассылки мошенниками фейковых сообщений от его имени.

По словам градоначальника, злоумышленники используют подозрительные номера телефонов и отправляют сообщения со ссылками, а также приглашения на видеоконференции. Он призвал горожан не переходить по таким ссылкам и соблюдать осторожность.

Скрябин подчеркнул, что не имеют отношения к официальным органам сообщения с просьбами предоставить персональные или банковские данные, перевести денежные средства, перейти по указанным ссылкам либо вступить в переписку с лицами, представляющимися сотрудниками специальных или городских служб.

Жителей Ростова призвали проявлять бдительность и проверять информацию только по официальным каналам.