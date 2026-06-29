В югорской Нягани завершилась июньская смена оздоровительной кампании

В июне в Нягани на базах образовательных организаций работали 12 лагерей с дневным пребыванием детей, а на учебно-тренировочном полигоне центра «Патриот» в круглосуточном режиме функционировал палаточный городок. В первую смену палаточного лагеря, которая проходила с 15 по 21 июня, более 50 детей в возрасте от 8 до 14 лет жили в полевых условиях, занимались строевой и физической подготовкой, командными испытаниями, обучались основам тактики и безопасности.