В югорской Нягани завершилась июньская смена оздоровительной кампании

Итоги июньской смены детской оздоровительной кампании подвели в городе Нягани Югры. Организация летнего отдыха для детей является одной из задач нацпроекта «Молодёжь и дети», сообщили в городской администрации.
В июне в Нягани на базах образовательных организаций работали 12 лагерей с дневным пребыванием детей, а на учебно-тренировочном полигоне центра «Патриот» в круглосуточном режиме функционировал палаточный городок. В первую смену палаточного лагеря, которая проходила с 15 по 21 июня, более 50 детей в возрасте от 8 до 14 лет жили в полевых условиях, занимались строевой и физической подготовкой, командными испытаниями, обучались основам тактики и безопасности.
«От подъема до отбоя ребята были вовлечены в различные мероприятия. Для них организовано пятиразовое питание: завтрак, обед, полдник, ужин и так называемый предсонник. Прием пищи проходит в отдельной палатке. Ежедневно у нас проводятся занятия по начальной военной подготовке, охватывающие огневую, строевую и физическую направленность, тактическую медицину, викторины на знание истории Отечества», — прокомментировал начальник палаточного лагеря Артем Майнов.
Этим летом на территории учебно-тренировочного полигона центра «Патриот» пройдут еще три палаточные смены. Их участники также приобретут навыки тактической и физической подготовки, научатся оказанию первой медицинской помощи.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.