Экспертиза признала довоенное здание пансионата «Зоннэк» памятником регионального значения

Экспертиза установила, что датировка объекта — 1908−1910 год, тогда пансионат впервые фиксируется на картах. Название «Зоннэк» переводится как «Солнечный угол». Изначально здание принадлежало частному владельцу и использовалось как пансионат. В конце 1920-х — начале 1930-х годов объект выкупило Управление железных дорог, после чего он функционировал как дом отдыха железнодорожников. В этот период были выполнены изменения объемно-пространственного и архитектурного решений, а к концу 1930-х годов здание обрело черты, в целом сохранившиеся до наших дней.