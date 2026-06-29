Экспертиза признала довоенное здание пансионата «Зоннэк» памятником регионального значения

Выявленный объект культурного наследия «Здание пансионата “Зоннэк”» 1908−1910 годов постройки, расположенный в Светлогорске, на ул. Карла Маркса, 6, получил положительное заключение на включение в Единый государственный реестр объектов культурного наследия. Это следует из акта государственной историко-культурной экспертизы.
Экспертиза установила, что датировка объекта — 1908−1910 год, тогда пансионат впервые фиксируется на картах. Название «Зоннэк» переводится как «Солнечный угол». Изначально здание принадлежало частному владельцу и использовалось как пансионат. В конце 1920-х — начале 1930-х годов объект выкупило Управление железных дорог, после чего он функционировал как дом отдыха железнодорожников. В этот период были выполнены изменения объемно-пространственного и архитектурного решений, а к концу 1930-х годов здание обрело черты, в целом сохранившиеся до наших дней.
В ходе Второй мировой войны строение не пострадало. С 1945 года в нем разместился санаторий Министерства обороны. Сейчас объект находится в пользовании санаторно-курортного комплекса «Западный» Минобороны России.
По итогам исследований эксперты предлагают присвоить объекту наименование «Пансионат “Зоннэк”», установить категорию регионального значения и определить вид — памятник. Отмечается, что здание сохранило объёмно-пространственное решение, характерное для югендстиля, и обладает высокой степенью сохранности. После включения в реестр на территории объекта будет запрещено строительство, земляные работы и хозяйственная деятельность.
Как сообщает сайт Prussia39, здание пансионата было получило статус выявленного объекта культурного наследия в 2011 году.
1925−1940 годы, фото: сайт Prussia39.