Более 100 мероприятий подготовили в Минске ко Дню Независимости

При подготовке программы особое внимание уделили сохранению исторической памяти и созданию насыщенной праздничной атмосферы для жителей и гостей столицы, рассказала заместитель начальника управления культуры Мингорисполкома Светлана Силич.
«Была сформирована программа, которая включает в себя более 100 крупных мероприятий», — сказала она.
По ее словам, в основе программы — благотворительные и патриотические акции, конкурсы, медиапроекты, концерты и выставки.
Основные мероприятия стартуют 2 и 3 июля, отметила Силич. Так, 2 июля во Дворце Республики состоится торжественное собрание и концерт мастеров искусств, в котором регионы представят свои творческие номера с акцентом на региональные особенности.
3 июля пройдет возложение венков и цветов у мемориального комплекса «Курган Славы», а также у обелиска на площади Победы.
«В этом году мы закладываем глубокий смысл в концепцию данного мероприятия — это историческая память в традициях преемственности поколений», — отметила Силич.
В городе продолжается акция «Календарь памяти» и «Книга памяти» — символический отрывной календарь, отсчитывающий дни от начала Великой Отечественной войны до Дня Независимости, где каждый лист символизирует один прожитый день войны.
Основные праздничные площадки будут работать у Дворца спорта и в Верхнем городе, добавила Силич.
Здесь пройдут концерты с участием артистов, творческих коллективов, молодежных исполнителей и детских ансамблей. В Верхнем городе также запланирован музыкальный проект с участием Национального президентского оркестра.
«Концертная программа будет достаточно насыщенная, в ней также примут участие представители Беларуси на международных конкурсах, таких как “Славянский базар” в Витебске», — добавила она.
Кульминацией праздника станет вечерняя программа 3 июля у обелиска «Минск — город-герой», где в 21:00 начнется концерт с участием ведущих белорусских коллективов.
В 23:00 пройдет традиционная акция «Споем гимн вместе», а затем в семи точках города прогремят праздничные фейерверки — в том числе в парке Победы, парках имени Янки Купалы, имени Уго Чавеса, имени Михаила Павлова, на набережной Дрозды, у «Чижовка-Арены» и у Национальной библиотеки.
После фейерверка продолжится концертная программа у обелиска. По словам Силич, она завершится в 00:10.
Праздник в Минске продлится еще два дня —