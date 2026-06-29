Более 100 мероприятий подготовили в Минске ко Дню Независимости

В 23:00 пройдет традиционная акция «Споем гимн вместе», а затем в семи точках города прогремят праздничные фейерверки — в том числе в парке Победы, парках имени Янки Купалы, имени Уго Чавеса, имени Михаила Павлова, на набережной Дрозды, у «Чижовка-Арены» и у Национальной библиотеки.