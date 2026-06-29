Депутаты гордумы обсудили концепцию развития туризма в Воронеже

В концепции прописаны стратегические цели и ключевые принципы развития отрасли на основе системы управляемого собрендинга Воронежа. В том числе представлены решения на ближайшее время. Помимо прочего, планируется обсуждение с мэром Сергеем Петриным инициативы вице-спикера гордумы Андрея Соболева — установку новых навигационных знаков и рекламно-информационных панелей, обновление сайта ТИЦ, а также кампания по формированию туристического бренда Воронежа.