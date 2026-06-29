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Депутаты гордумы обсудили концепцию развития туризма в Воронеже

На заседании постоянной комиссии по развитию малого и среднего предпринимательства и туризма гордумы Воронежа глава Туристско-информационного центра Екатерина Шрамко представила концепцию развития туризма до 2030 года.

Источник: "Российская газета"

На заседании постоянной комиссии по развитию малого и среднего предпринимательства и туризма гордумы Воронежа глава Туристско-информационного центра Екатерина Шрамко представила концепцию развития туризма до 2030 года.

Документ вписан в стратегию социально-экономического развития города до 2035 года, учитывает предложения депутатов города и профильного бизнеса.

В концепции прописаны стратегические цели и ключевые принципы развития отрасли на основе системы управляемого собрендинга Воронежа. В том числе представлены решения на ближайшее время. Помимо прочего, планируется обсуждение с мэром Сергеем Петриным инициативы вице-спикера гордумы Андрея Соболева — установку новых навигационных знаков и рекламно-информационных панелей, обновление сайта ТИЦ, а также кампания по формированию туристического бренда Воронежа.

Кроме того, концепция предполагает появление городского Центра ремесел, в которым мастера народных промыслов и креативный бизнес смогут проводить различные мероприятия.

Депутаты высоко оценили документ, но предложили усилить его практическую часть — конкретизировать KPI, назначить сроки и ответственных исполнителей, а также ожидаемый экономический эффект.

Также члены комиссии особо указали, что средства от введенного в Воронеже туристического налога должны идти на продвижение города, в том числе через создание новых продуктов, и развитие необходимой для этого инфраструктуры.

Глава комиссии Андрей Суверин подчеркнул, что концепция должна стать настоящей «дорожной картой» развития туризма, а не просто стратегическим документом.

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