Депутаты гордумы обсудили концепцию развития туризма в Воронеже

На заседании постоянной комиссии по развитию малого и среднего предпринимательства и туризма гордумы Воронежа глава Туристско-информационного центра Екатерина Шрамко представила концепцию развития туризма до 2030 года.
Документ вписан в стратегию социально-экономического развития города до 2035 года, учитывает предложения депутатов города и профильного бизнеса.
В концепции прописаны стратегические цели и ключевые принципы развития отрасли на основе системы управляемого собрендинга Воронежа. В том числе представлены решения на ближайшее время. Помимо прочего, планируется обсуждение с мэром Сергеем Петриным инициативы вице-спикера гордумы Андрея Соболева — установку новых навигационных знаков и рекламно-информационных панелей, обновление сайта ТИЦ, а также кампания по формированию туристического бренда Воронежа.
Кроме того, концепция предполагает появление городского Центра ремесел, в которым мастера народных промыслов и креативный бизнес смогут проводить различные мероприятия.
Депутаты высоко оценили документ, но предложили усилить его практическую часть — конкретизировать KPI, назначить сроки и ответственных исполнителей, а также ожидаемый экономический эффект.
Также члены комиссии особо указали, что средства от введенного в Воронеже туристического налога должны идти на продвижение города, в том числе через создание новых продуктов, и развитие необходимой для этого инфраструктуры.
Глава комиссии Андрей Суверин подчеркнул, что концепция должна стать настоящей «дорожной картой» развития туризма, а не просто стратегическим документом.