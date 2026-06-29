Красноярским выпускникам вручили аттестаты

В школах Красноярска прошли торжественные церемонии вручения аттестатов. В 2026 году документы получили больше 13 тыс. девятиклассников и около 6 тыс. выпускников 11 классов.
Церемонии начались с поднятия государственного флага, исполнения гимна и видеопоздравления президента России Владимира Путина. Выпускников, которые показали высокие результаты в учебе, отметили медалями и наградами. В образовательном комплексе «Покровский» аттестаты получили 153 одиннадцатиклассника и 359 учеников девятых классов.
В главном управлении образования также отметили результаты красноярских выпускников на ЕГЭ. В этом году 43 школьника получили 100 баллов по истории, литературе, математике, обществознанию, русскому языку, физике и химии.