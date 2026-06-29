Купание на острове Татышев в Красноярске под запретом: Роспотребнадзор признал воду опасной

В понедельник, 29 июня, управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю направило в администрацию города сообщение о необходимости запретить купание на трех пляжах острова Татышев. Речь идёт об озере «Зеркальное», заливе «Стрелка» и водоёме у Октябрьского моста. Причиной стало ухудшение качества воды. По результатам мониторинга, микробиологические показатели в этих местах не соответствуют санитарным нормам. В настоящее время купание на указанных участках запрещено. Дальнейший мониторинг качества воды должен осуществлять субъект, ответственный за эти территории. Купание будет разрешено вновь только после того, как лабораторные исследования подтвердят безопасность воды, — отметили в управлении Роспотребнадзора по Красноярскому краю.