В Родниках участок у самой Преголи оказался в частных руках и обзавёлся роскошным домом

Под Калининградом в посёлке Родники часть участка возле Преголи оформили на частное лицо, хотя земля заходит в границы береговой полосы. Об этом региональная прокуратура пишет в своём телеграм-канале в понедельник, 29 июня.
Территорию у воды огородили, на ней построили дом, к реке ведёт небольшой пирс. Ведомство через суд пытается лишить владельца права на этот участок. Иск сейчас рассматривается.
В посёлке Прибрежное часть берега Преголи оказалась в частной собственности, хотя доступ к таким местам должен быть свободным.
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