В Астрахани состоялся первый форум-фестиваль креативных индустрий

Цели форума-фестиваля — демонстрация туристического потенциала региона, определение новых точек притяжения для туристов и местных жителей, а также налаживание диалога между представителями креативных индустрий и органами власти. В программу вошли выставка-ярмарка астраханских мастеров, панельная дискуссия «Как креативные индустрии повышают привлекательность и уровень дохода в регионах», мастер-классы по дизайну, медиа и технологиям, а также обсуждение киноиндустрии и выходов на маркетплейсы.