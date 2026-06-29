В Астрахани состоялся первый форум-фестиваль креативных индустрий

Более 300 представителей творческих профессий приняли участие в первом форуме-фестивале креативных индустрий, который прошел в Астрахани. Мероприятие было организовано в соответствии с целями нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в министерстве экономического развития региона.
Участниками двухдневного форума-фестиваля стали предприниматели и самозанятые из разных городов России: Москвы, Элисты, Волгограда, Рыбинска, Мурманска. Гостей события поприветствовал губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.
«Отечественные бренды и продукты могут и должны занимать лидирующие позиции. Для Астраханской области развитие креативных индустрий имеет особое значение. У нашего региона уникальный культурный код, самобытные традиции и огромный творческий потенциал. Наши дизайнеры, художники, IT-специалисты не боятся экспериментировать и создавать продукты будущего», — отметил он.
Цели форума-фестиваля — демонстрация туристического потенциала региона, определение новых точек притяжения для туристов и местных жителей, а также налаживание диалога между представителями креативных индустрий и органами власти. В программу вошли выставка-ярмарка астраханских мастеров, панельная дискуссия «Как креативные индустрии повышают привлекательность и уровень дохода в регионах», мастер-классы по дизайну, медиа и технологиям, а также обсуждение киноиндустрии и выходов на маркетплейсы.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.