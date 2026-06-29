В Пермском округе информатику на ЕГЭ сдал на 100 баллов один ученик

Ученик Култаевской школы сдал ЕГЭ по информатике на 100 баллов, сообщила глава администрации Пермского округа Ольга Андрианова.
«Владислав Кетов вписал своё имя в историю, став первым учеником Култаевской школы, сдавшим информатику на 100 баллов и единственным выпускником в округе, набравшим максимальный балл по этому предмету», — рассказала руководитель муниципалитета.
Она поблагодарила педагога Юлию Туляеву за подготовку стобалльника.
Всего Владислав Кетов набрал 292 балла. Помимо ста баллов по информатике ещё 98 баллов по профильной математике и 94 балла по русскому языку.
Напомним, среди прикамских выпускников-стобалльников в 2026 году есть дочь главы Перми Эдуарда Соснина. Ранее сайт perm.aif.ru опубликовал интервью с Ларисой Бисеровой, выпускницей Большесосновской школы, сдавшей на 100 баллов два предмета — русский язык и химию.