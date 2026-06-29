Запорожцы не поддались панике от ВСУ

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. ВСУ любой ценой стремятся сделать «серую зону» из Запорожской области, но у них ничего не выйдет.
Заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий, комментируя распространенный накануне ВСУ фейк о якобы эвакуации из Энергодара. Ранее ВСУ предприняли провокацию, транслируя с помощью дрона информацию о якобы эвакуации из Энергодара, города-спутника Запорожской АЭС, сообщил глава города Максим Пухов.
Об этом сообщил ТГ-канал «Донбасс решает».
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