Калининград опустился на 31 место в рейтинге по строительству жилья. В июне 2025 года город занимал 18 место в списке. Об этом сообщили в исследовании РИА Новости.
Для составления рейтинга специалисты узнали площадь жилья, введённого в городах России в 2025 году в пересчёте на одного человека. В Калининграде показатель составил 0,768 квадратных метра.
По данным экспертов, всего 2025 году в городе ввели 375 тысяч «квадратов» жилья. Это на 22,1% меньше, чем в 2024-м. Обеспеченность населения недвижимостью составила 39,6 квадратных метра на человека.
Лидерами рейтинга стали Кызыл, Краснодар и Тюмень. В конце списка оказались Комсомольск-на-Амуре, Петропавловск-Камчатский и Мурманск.
Ранее сообщали, что ввод жилья в Калининградской области упал на 40% в первом квартале 2026 года. За этот период в регионе сдали 798 жилых домов, или 1,7 тысячи квартир, общей площадью 155,4 тысячи квадратных метров.