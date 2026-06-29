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Калининград опустился на 31 место в рейтинге по строительству жилья

В июне 2025 года город занимал 18 место в списке.

Калининград опустился на 31 место в рейтинге по строительству жилья. В июне 2025 года город занимал 18 место в списке. Об этом сообщили в исследовании РИА Новости.

Для составления рейтинга специалисты узнали площадь жилья, введённого в городах России в 2025 году в пересчёте на одного человека. В Калининграде показатель составил 0,768 квадратных метра.

По данным экспертов, всего 2025 году в городе ввели 375 тысяч «квадратов» жилья. Это на 22,1% меньше, чем в 2024-м. Обеспеченность населения недвижимостью составила 39,6 квадратных метра на человека.

Лидерами рейтинга стали Кызыл, Краснодар и Тюмень. В конце списка оказались Комсомольск-на-Амуре, Петропавловск-Камчатский и Мурманск.

Ранее сообщали, что ввод жилья в Калининградской области упал на 40% в первом квартале 2026 года. За этот период в регионе сдали 798 жилых домов, или 1,7 тысячи квартир, общей площадью 155,4 тысячи квадратных метров.

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