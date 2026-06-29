Волгоградка попала в больницу после неожиданной встречи с белкой

— Времени на раздумья у укушенного или даже облизанного диким животным человека попросту нет. Как только все случилось, нужно незамедлительно ехать к врачу. Точка. Никаких компромиссов и других вариантов быть не может, — настаивает специалист. — Особо тяжелыми считаются укусы в лицо и кисть, потому что там находится большое количество нервных окончаний. В этих случаях пациенту требуется повышенное количество препарата. А так как вводимый в организм чужеродный белок может вызвать побочные реакции, вакцинация проводится в стационаре. При единичном укусе, известном животном или другой локализации ввести вакцину можно и в поликлинике.