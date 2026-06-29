Участок трассы Р-158 отремонтируют в Лукоянове за счет нацпроекта

В Лукоянове начались ремонтные работы на участке федеральной трассы Р-158 «Нижний Новгород — Саратов» с 165-го по 171-й км. Об этом сообщили в министерстве транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области. Восстановление дорожного полотна и прилегающей инфраструктуры ведется в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».