Участок трассы Р-158 отремонтируют в Лукоянове за счет нацпроекта

В Лукоянове начались ремонтные работы на участке федеральной трассы Р-158 «Нижний Новгород — Саратов» с 165-го по 171-й км. Об этом сообщили в министерстве транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области. Восстановление дорожного полотна и прилегающей инфраструктуры ведется в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».
Подрядная организация отфрезерует старое покрытие, уложит выравнивающий и верхний слои щебеночно-мастичного асфальтобетона, а также укрепит обочины щебнем и расчистит прилегающую территорию от кустарника. На отремонтированном отрезке установят 20 новых дорожных знаков, нанесут разметку термопластиком со светоотражающими элементами и восстановят 13 остановочных площадок с заездными карманами и железобетонными павильонами.
Как отметил исполняющий обязанности директора ГКУ НО «ГУАД» Александр Денисов, дорога в Лукоянове давно нуждалась в обновлении из-за высокой интенсивности транзитного транспорта, включая большегрузы в Мордовию и туристические автобусы в Большое Болдино. Данный отрезок является одним из двух участков трассы Р-158, находящихся в оперативном управлении Главного управления автомобильных дорог региона.
Ранее сообщалось, что 5 млн рублей выделят на текущий ремонт ворот шлюза на Городецком гидроузле.