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«Всю ночь не спала, переживала. До сих пор в шоке нахожусь». Жильцы горевшего дома на улице Ленина в центре Минска рассказали, как произошла трагедия

Что говорят о произошедшем жильцы горевшего дома на улице Ленина в центре Минска.

Источник: Комсомольская правда

Вот что говорят о пожаре жильцы горевшего дома на улице Ленина в центре Минска, пишет БелТА.

«Комсомолка» 28 июля рассказывала, как более 120 спасателей тушили пожар в жилом доме в самом центре Минска.

Эвакуированные жильцы рассказали, что видели, как начинался пожар: сначала пошел дым, а потом очень быстро приехали машины МЧС.

Минчанка Ирина живет на одном этаже с квартирой, над которой бушевала пламя. Она рассказала, что почувствовала запах гари примерно в 19.00 часов. В окно она увидела пожарные машины, а когда сказали выходить, взяла собаку и выбежала на улицу.

Спасала свою больную собаку и минчанка Светлана, которая живет в угловом подъезде дома. Женщина сказала, что сначала надеялась, что пожар потушат быстро, но спасатели работали до утра:

— А я всю ночь не спала, переживала. До сих пор в шоке нахожусь. Недавно только ремонт сделала. Живущий в квартире на пятом этаже Михаил еще накануне сказал БелТА, что на чердаке дома были офисы. И предположил, что пожар оказался таким сильным из-за специфики старого дома. — Дом старый — 1950 года постройки, перекрытия деревянные, поэтому горит, как спичка, — заметил минчанин.

Около 03.00 возгорание было ликвидировано, спасатели продолжили пролив и разборку конструкций. Жильцов горевшего дома расселяли в общежитие.

А здесь мы писали о том, что происходит на месте большого пожара в жилом доме в центре Минска.

Кстати, уже известно, что будет с домом на улице Ленина в центре Минска после большого пожара.

А вот что известно об истории и судьбе старого дома на Ленина 9, который горел в сильную жару в Минске: жилье здесь получала в основном элита.

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