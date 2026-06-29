«Всю ночь не спала, переживала. До сих пор в шоке нахожусь». Жильцы горевшего дома на улице Ленина в центре Минска рассказали, как произошла трагедия

Вот что говорят о пожаре жильцы горевшего дома на улице Ленина в центре Минска, пишет БелТА.
«Комсомолка» 28 июля рассказывала, как более 120 спасателей тушили пожар в жилом доме в самом центре Минска.
Эвакуированные жильцы рассказали, что видели, как начинался пожар: сначала пошел дым, а потом очень быстро приехали машины МЧС.
Минчанка Ирина живет на одном этаже с квартирой, над которой бушевала пламя. Она рассказала, что почувствовала запах гари примерно в 19.00 часов. В окно она увидела пожарные машины, а когда сказали выходить, взяла собаку и выбежала на улицу.
Спасала свою больную собаку и минчанка Светлана, которая живет в угловом подъезде дома. Женщина сказала, что сначала надеялась, что пожар потушат быстро, но спасатели работали до утра:
— А я всю ночь не спала, переживала. До сих пор в шоке нахожусь. Недавно только ремонт сделала. Живущий в квартире на пятом этаже Михаил еще накануне сказал БелТА, что на чердаке дома были офисы. И предположил, что пожар оказался таким сильным из-за специфики старого дома. — Дом старый — 1950 года постройки, перекрытия деревянные, поэтому горит, как спичка, — заметил минчанин.
Около 03.00 возгорание было ликвидировано, спасатели продолжили пролив и разборку конструкций. Жильцов горевшего дома расселяли в общежитие.
А здесь мы писали о том, что происходит на месте большого пожара в жилом доме в центре Минска.
Кстати, уже известно, что будет с домом на улице Ленина в центре Минска после большого пожара.
А вот что известно об истории и судьбе старого дома на Ленина 9, который горел в сильную жару в Минске: жилье здесь получала в основном элита.