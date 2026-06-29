«Всю ночь не спала, переживала. До сих пор в шоке нахожусь». Жильцы горевшего дома на улице Ленина в центре Минска рассказали, как произошла трагедия

— А я всю ночь не спала, переживала. До сих пор в шоке нахожусь. Недавно только ремонт сделала. Живущий в квартире на пятом этаже Михаил еще накануне сказал БелТА, что на чердаке дома были офисы. И предположил, что пожар оказался таким сильным из-за специфики старого дома. — Дом старый — 1950 года постройки, перекрытия деревянные, поэтому горит, как спичка, — заметил минчанин.