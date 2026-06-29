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Внезапный вой сирены услышали нижегородцы 29 июня

Звуки были связаны с настройкой системы оповещения.

Источник: Комсомольская правда

Утром 29 июня в нескольких районах Нижнего Новгорода внезапно включилась сирена. Как сообщают очевидцы, звуковой сигнал был слышен как в верхней, так и в нижней частях города. Сирена сработала около 11:00 и длилась в течение минуты.

Ясность в ситуацию внесла администрация Нижнего Новгорода. В мэрии сообщили, что в городе с 11:00 до 14:00 29 июня проводятся плановые технические работы по настройке муниципальной системы оповещения. В этот период возможно кратковременное включение сирены и голосовых сообщений.

Кроме того, в полдень 29 июня на территории Нижегородской области был введён режим «Беспилотная опасность». Жителей региона призвали сохранять спокойствие и в случае обнаружения беспилотных летательных аппаратов сообщать по телефону 112.

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