Внезапный вой сирены услышали нижегородцы 29 июня

Утром 29 июня в нескольких районах Нижнего Новгорода внезапно включилась сирена. Как сообщают очевидцы, звуковой сигнал был слышен как в верхней, так и в нижней частях города. Сирена сработала около 11:00 и длилась в течение минуты.