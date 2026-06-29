Инвестиции в новостройки Ростова за месяц сократились более чем на 10 млрд рублей

Несмотря на снижение, крупнейшим по объему девелоперских вложений остается Первомайский район. Здесь сосредоточено 169,61 млрд рублей инвестиций, что почти на 1% меньше, чем месяцем ранее. Одновременно район сохраняет лидерство по объемам строительства — в настоящее время здесь возводится более 1,22 млн кв. м жилья.