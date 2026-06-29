Инвестиции в новостройки Ростова за месяц сократились более чем на 10 млрд рублей

Общий объем инвестиций в строящееся жилье Ростова-на-Дону по итогам мая 2026 года сократился на 10,62 млрд рублей, или на 1,94%, составив 536,09 млрд рублей. Такие данные приводит аналитическая система «Домострой Профи».
Несмотря на снижение, крупнейшим по объему девелоперских вложений остается Первомайский район. Здесь сосредоточено 169,61 млрд рублей инвестиций, что почти на 1% меньше, чем месяцем ранее. Одновременно район сохраняет лидерство по объемам строительства — в настоящее время здесь возводится более 1,22 млн кв. м жилья.
Второе место занимает Октябрьский район с объемом инвестиций 88,14 млрд рублей. За месяц показатель снизился на 2,93%. На третьей строчке находится Ленинский район, где объем вложений сократился на 4,64%, до 83,21 млрд рублей.
Положительную динамику показали лишь три района города. Наиболее заметный рост зафиксирован в Пролетарском районе, где инвестиции увеличились на 12,31% — до 32,4 млрд рублей. В Советском районе объем вложений вырос на 1,88%, до 74,95 млрд рублей, а в Железнодорожном — на 1%, до 10,11 млрд рублей.
Самое существенное снижение аналитики отметили в Ворошиловском районе. За месяц объем инвестиций здесь уменьшился на 17,95%, или на 5,24 млрд рублей, составив 23,96 млрд рублей.