В Перми управляющая компания вернула жильцам переплату на 3,5 млн рублей

Надзорный орган незамедлительно инициировал проверку деятельности компании по управлению жилыми домами. В нарушение требований закона с 1 января 2026 года УК в одностороннем порядке произвела увеличение тарифов на содержание и ремонт жилых помещений белее чем на 30%. Свои действия руководство компании объяснило возможностью индексации тарифа, предусмотренной положениями договора управления.