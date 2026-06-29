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В Перми управляющая компания вернула жильцам переплату на 3,5 млн рублей

УК в одностороннем порядке произвела увеличение тарифов.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура рассмотрела коллективное обращение инициативной группы одного из многоквартирных домов в Перми. Жильцы попросили разъяснить порядок повышения платы за жилые помещения.

Надзорный орган незамедлительно инициировал проверку деятельности компании по управлению жилыми домами. В нарушение требований закона с 1 января 2026 года УК в одностороннем порядке произвела увеличение тарифов на содержание и ремонт жилых помещений белее чем на 30%. Свои действия руководство компании объяснило возможностью индексации тарифа, предусмотренной положениями договора управления.

После вмешательства прокуратуры нарушения устранены и произведен перерасчет платы собственникам жилых помещений в размере 80 тыс. руб. Директору УК внесено представлении и назначен административный штраф за обман потребителей в размере 10 тыс. руб.

Последующая проверка установила нарушения еще в 50 многоквартирных домах. Мерами прокурорского реагирования удалось добиться перерасчета.

«Общая сумма возвращенных денежных средств превысила 3,5 млн рублей», — сообщила пресс-служба Прокуратуры Пермского края.