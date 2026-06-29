Чемпионат по настольному теннису для незрячих пройдет в Дзержинске

«Первый областной чемпионат по шоудану в командном зачете прошёл в декабре, а чемпионат в личном зачете пройдет впервые, — рассказал Роман Кедр. — В соревновании примут участие порядка двенадцати спортсменов, мужчин и женщин. Главным судьей станет профессиональный тренер из Москвы, руководитель спортивного направления в Культурно-спортивном реабилитационном комплексе всероссийского общества слепых Сергей Колесов. Он проведет также обучающий мастер — класс для будущих нижегородских судей».