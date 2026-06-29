Чемпионат по настольному теннису для незрячих пройдет в Дзержинске

Первый чемпионат Нижегородской области по шоудауну в личном зачете стартует в Дзержинске 6 июля. Соревнования пойдут под эгидой Федерации спорта слепых и Министерства спорта Нижегородской области при активном участии Центра инклюзивных технологий «Без ограничений».
Шоудан — инклюзивный настольный теннис. Проект «Теннис для всех» Центра «Без ограничений» вошёл в число полуфиналистов всероссийского конкурса «Ты в игре». Автор проекта и один из организаторов чемпионата — нижегородский активист Роман Кедр.
«Первый областной чемпионат по шоудану в командном зачете прошёл в декабре, а чемпионат в личном зачете пройдет впервые, — рассказал Роман Кедр. — В соревновании примут участие порядка двенадцати спортсменов, мужчин и женщин. Главным судьей станет профессиональный тренер из Москвы, руководитель спортивного направления в Культурно-спортивном реабилитационном комплексе всероссийского общества слепых Сергей Колесов. Он проведет также обучающий мастер — класс для будущих нижегородских судей».
Чемпионат станет логичным продолжением развития инклюзивного тенниса (шоудауна) в нашем регионе. Проект Романа даёт возможность людям с инвалидностью любых форм играть в настольный теннис не только между собой, но и вместе со здоровыми игроками.
Напомним, привлечение людей к активному образу жизни — одна их задач национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что проект инклюзивного тенниса претендует на победу в конкурсе «Ты в игре».
6+