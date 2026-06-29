В Мордовии приступили к ремонту участка трассы Краснослободск — Темников

Ремонтные работы по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» стартовали на участке дороги Краснослободск — Темников в Краснослободском районе Мордовии. Об этом сообщили в госкомтрансе республики.
Подрядная организация приступила к реконструкции отрезка от Краснослободска в направлении села Селищи. Специалисты выполняют подготовительные работы, снимают изношенное асфальтобетонное покрытие. Одновременно с этим они занимаются ремонтом четырех водопропускных труб, расположенных на этом участке.
По проекту после завершения подготовки на дороге уложат новое двухслойное асфальтобетонное покрытие. Также будет обустроена автобусная остановка, смонтировано наружное освещение в зоне остановочных пунктов. Финальным этапом работ станет нанесение дорожной разметки.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.