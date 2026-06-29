Закурил до смерти: волгоградец погиб при пожаре в Светлом Яре

В Светлоярском районе Волгоградской области погиб мужчина при пожаре. В региональном управлении МЧС сообщают, что трагедия произошла поздним вечером в воскресенье, 28 июня.
Сообщение от очевидцев о пожаре поступило в 22:30 на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы. В деревянном доме горели домашние вещи на площади 2 квадратных метра.
Спасатели уточнили, что подразделения ОП ПЧ-82 ликвидировали горение в 22:50. На месте пожара было обснаружено тело мужчины. По предварительной версии, возгорание в доме произошло из-за неосторожного курения.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Ранее сообщалось о выгоревших в момент маршрутке и грузовике.
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