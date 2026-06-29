Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярске женщина побила сумкой бывшего мужа и заплатит штраф

В Красноярске суд назначил штраф местной жительнице за побои бывшего супруга.

В Красноярске суд назначил штраф местной жительнице за побои бывшего супруга. Об этом сообщили в Советском районном суде.

По материалам дела, бывшие супруги находятся в процессе раздела совместно нажитого имущества. Очередной конфликт между ними произошел из-за автомобиля. Право собственности на машину было подтверждено решением суда, однако фактически, как следует из материалов дела, автомобиль вывезла бывшая жена с места стоянки.

Во время разбирательства на автостоянке между бывшими супругами произошел словесный конфликт. Женщина ударила бывшего мужа сумкой по руке. После этого его телефон упал под автомобиль. В суде потерпевший подтвердил факт удара. Он также заявил, что примирение невозможно из-за продолжающихся судебных споров.

Суд учел, что ранее женщину уже привлекали к административной ответственности за аналогичное нарушение. После этого повторное нанесение побоев образует состав уголовного преступления. Женщину признали виновной по статье о нанесении побоев лицом, подвергнутым административному наказанию. Ей назначили штраф 10 тыс. рублей.