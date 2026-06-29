В Красноярске женщина побила сумкой бывшего мужа и заплатит штраф

Во время разбирательства на автостоянке между бывшими супругами произошел словесный конфликт. Женщина ударила бывшего мужа сумкой по руке. После этого его телефон упал под автомобиль. В суде потерпевший подтвердил факт удара. Он также заявил, что примирение невозможно из-за продолжающихся судебных споров.