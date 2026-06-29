В Прикамье будут судить мужчину за убийство беременной любовницы

Верещагинский межрайонный следственный отдел завершил расследование уголовного дела в отношении 40-летнего жителя Верещагино. Трагедия произошла 6 апреля 2026 года. Девушка рассказала обвиняемому, что ждёт ребёнка и собирается сообщить об этом его супруге. Мужчина задушил её в своём автомобиле, после чего тело спрятал на мусорной свалке.