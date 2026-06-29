Житель Верещагино, обвиняемый в убийстве беременной девушки, предстанет перед судом

Как установило следствие, 6 апреля 2026 года 40-летний житель Верещагино находился со своей 22-летней знакомой в автомобиле. Девушка заявила обвиняемому, что беременна от него, и намерена рассказать об этом его супруге. После этого злоумышленник задушил ее, а затем спрятал тело на мусорной свалке.