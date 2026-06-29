Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Калининградцы составили топ нежелательных профессий для своих детей

Возглавили список дворники и работяги.

Калининградцы составили топ самых нежелательных профессий для своих детей. Как сообщает сервис SuperJob, отцы больше всего не хотят, чтобы дети стали дворниками, матери — подсобными рабочими или работяги любых специальностей.

В числе нежелательных также профессии уборщика и продавца, учителя и воспитателя, военнослужащего.

Также в списке бухгалтеры, медики, блогеры, водители, менеджеры, артисты, официанты, грузчики, курьеры и даже юристы.

Интересно, что 13% утверждают, что готовы принять любой профессиональный выбор ребенка.