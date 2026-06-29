В Госдуме поддержали медиков, которые делятся опытом в соцсетях

«Убежден, что запрещать медикам вести личные каналы и иные соцсети не нужно… Они тоже люди, которые имеют право говорить публично и чем-то делиться с обществом. Разделяю мысль о том, что врач может выстраивать открытый и публичный диалог с пациентами, делиться историями своей работы и опытом для других коллег, это нормально в нынешнее время», — сказал Леонов, комментируя публикации в соцсетях.