В Госдуме поддержали медиков, которые делятся опытом в соцсетях

Ранее о том, что администрация одного из медучреждений Саратовской области якобы потребовала от ведущих блоги медиков закрыть каналы, написали местные СМИ. Позже они опубликовали комментарий министерства здравоохранения Саратовской области, которое опровергло существование подобного запрета.
«Убежден, что запрещать медикам вести личные каналы и иные соцсети не нужно… Они тоже люди, которые имеют право говорить публично и чем-то делиться с обществом. Разделяю мысль о том, что врач может выстраивать открытый и публичный диалог с пациентами, делиться историями своей работы и опытом для других коллег, это нормально в нынешнее время», — сказал Леонов, комментируя публикации в соцсетях.
При этом он напомнил, что медики обязаны подходить предельно ответственно к тому, что они говорят или демонстрируют публично.