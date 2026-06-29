Объем выдачи микрозаймов в Тамбовской области за год упал на треть

Охлаждение рынка микрофинансирования носит общероссийский характер. Одним из ключевых факторов сокращения объемов выдач стало ужесточение требований к оценке платежеспособности заемщиков. Ранее для автозаймов и небольших ссуд до 50 тыс. руб. МФО могли применять собственные методики расчета дохода клиента. Теперь кредитор должен получить официальное подтверждение доходов или оценивать их на основе среднедушевого дохода в регионе. Такая мера призвана предотвратить выдачу ссуд, которые клиент не сможет вернуть без ущерба для семейного бюджета. С 1 июля 2026 года расчетный доход будут уменьшать на 10% для еще более осторожного подхода к оценке.