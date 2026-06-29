Спасатели в Волгограде провели 1000 занятий по безопасности на воде

Инструктаж о том, как вести себя на пляжах и реках, прослушали 27 тысяч человек — как взрослых, так и детей. Сейчас патрулирование акваторий стало еще плотнее. Специалисты регулярно выходят в межведомственные рейды, чтобы предотвратить трагедии в зонах массового отдыха.