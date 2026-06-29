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В Красноярске побывал звезда сериала «Универ»

В Красноярске побывал актер Стас Ярушин.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярск приехал звезда сериала «Универ» Станислав Ярушин. 45-летний актер выложил в соцсети селфи, которое было сделано у Музыкального театра.

«Красноярск. Светало.» — подписал кадр Ярушин.

Позже артист поделился своими фото с Речного вокзала.

«Кайфовый город, уютный. Гастрономия — это отдельная крутая тема!» — похвалил Красноярск Ярушин.

Отметим, что артист посетил Красноярск второй раз за полгода. Ранее он стал лектором на открытии Национального центра «Россия» в Красноярске.

Сам же Ярушин родом из Челябинска.