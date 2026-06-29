Какие законы вступают в силу в июле 2026 года?

В 12 раз вырастет пошлина при оформлении российского гражданства — с 4 200 до 50 000 рублей. В восемь раз увеличится сбор при оформлении разрешения на временное проживание — с 1 920 до 15 000 рублей. Также иностранным гражданам придётся платить в пять раз больше при оформлении вида на жительство — с 6 000 до 30 000 рублей. Кроме того, увеличится пошлина за выдачу разрешений на привлечение на работу — до 15 000 рублей за каждого специалиста.