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Какие законы вступают в силу в июле 2026 года?

Они касаются иностранных граждан, противодействия мошенникам, безопасности сделок с недвижимостью и пр.

В июле 2026 года в России вступает в силу ряд новых законов. Об этом сообщили в Государственной Думе РФ.

1 июля.

Появление нового вида страхования.

Вводится страхование жизни с объявляемой или расчётной доходностью. В первом случае выплачивается инвестиционный доход, размер которого определяется без привязки к каким‑либо активам. Во втором случае кроме страховой суммы выплачивается инвестиционный доход, рассчитываемый по формуле из договора, и размер которого зависит от доходности по конкретному активу.

Повышение уровня защищённости детей от мошенников.

Родители или иные законные представители будут получать справки по счетам и вкладам, открытым несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет. Изменения направлены на повышение прозрачности финансовых операций детей.

Появление новых мер против обмана граждан при оформлении займов.

Банки и микрофинансовые организации смогут получать из всех квалифицированных бюро кредитных историй сведения для предупреждения возможного мошенничества — заключения договоров потребительского займа без добровольного согласия клиента.

Повышение безопасности сделок с недвижимостью.

Личность правообладателя при подаче электронных документов для регистрации прав на недвижимость можно будет подтвердить в Единой биометрической системе. Для этого прилагаемые документы должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью. Сочетание этих двух факторов обеспечит высокий уровень безопасности сделок.

Учёт границ сельскохозяйственных угодий в ЕГРН.

Границы сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения считаются установленными или измененными со дня внесения соответствующих сведений в Единый государственный реестр недвижимости. Вводятся особенности государственного кадастрового учета в связи с уточнением границ земельных участков, которые пересекаются с такими угодиями.

Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства.

Уточнены требования по уплате взносов на страхование от травматизма. В частности, сумма пеней, начисленных в случае недоимки по уплате взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, не может превышать размер долга.

27 июля.

Существенное повышение пошлины для иностранных граждан.

В 12 раз вырастет пошлина при оформлении российского гражданства — с 4 200 до 50 000 рублей. В восемь раз увеличится сбор при оформлении разрешения на временное проживание — с 1 920 до 15 000 рублей. Также иностранным гражданам придётся платить в пять раз больше при оформлении вида на жительство — с 6 000 до 30 000 рублей. Кроме того, увеличится пошлина за выдачу разрешений на привлечение на работу — до 15 000 рублей за каждого специалиста.

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