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Барабановская церковь откроется после реставрации в августе

В Барабаново Красноярского края планируется открытие после реставрации церкви Параскевы Пятницы.

В Барабаново Красноярского края планируется открытие после реставрации церкви Параскевы Пятницы.

«Долгожданное открытие объекта культурного наследия ожидается в августе», — сообщил спикер Законодательного Собрания Алексей Додатко.

1 июля депутаты краевого парламента обсудят вопрос о том, чтобы передать отреставрированную церковь церкви в безвозмездное пользование.

Напомним, церковь Параскевы Пятницы в селе Барабаново была построена в 1855—1857 году и представляет собой выдающийся памятник деревянного зодчества, аналогов которого нет за Уралом. В 1980 году ее поставили на государственную охрану как объект культурного наследия. Весной 2023 года церковь закрыли на реставрацию.