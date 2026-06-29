Барабановская церковь откроется после реставрации в августе

Напомним, церковь Параскевы Пятницы в селе Барабаново была построена в 1855—1857 году и представляет собой выдающийся памятник деревянного зодчества, аналогов которого нет за Уралом. В 1980 году ее поставили на государственную охрану как объект культурного наследия. Весной 2023 года церковь закрыли на реставрацию.