В Красноярске установили сроки согласования паспортов фасадов

В Красноярске для зданий с коммерческими вывесками установили сроки согласования паспортов фасадов. Изменения в Правила благоустройства рассмотрели и согласовали на сессии городского Совета депутатов.
Паспорт фасада нужен для каждого здания или многоквартирного дома, где размещены информационные конструкции предпринимателей. Это могут быть вывески и таблички. Документ фиксирует внешний облик здания. Сроки зависят от расположения объекта. Для зданий в зоне особого городского значения и зоне повышенного внимания паспорта фасадов нужно разработать и согласовать до 31 декабря 2026 года. Речь идет о большей части улиц исторического центра и гостевых маршрутов, в том числе улицах Дубровинского, 9 Мая, Тотмина и Копылова. Для зданий на остальных территориях срок установлен до 31 декабря 2027 года.
Согласование паспортов не требуется для индивидуальных жилых домов, объектов культурного наследия, режимных объектов, аварийных многоквартирных домов, подлежащих сносу, а также зданий без коммерческих вывесок.
«Эти изменения, давно назревшая необходимость. Информационные конструкции, неотъемлемая часть фасада. Они должны вписываться в общую композицию зданий. В противном случае мы получаем визуальный шум, снижающий архитектурную целостность зданий и улиц», — рассказала руководитель управления архитектуры, главный архитектор города Юлия Соловарова.
Она напомнила, что требования к паспортам фасадов ввели еще в 2018 году, а теперь для этой нормы установили конкретные сроки. После разработки и согласования паспортов фасадов внешний вид вывесок и табличек нужно будет привести в соответствие до 1 марта 2028 года.