В Красноярске установили сроки согласования паспортов фасадов

Паспорт фасада нужен для каждого здания или многоквартирного дома, где размещены информационные конструкции предпринимателей. Это могут быть вывески и таблички. Документ фиксирует внешний облик здания. Сроки зависят от расположения объекта. Для зданий в зоне особого городского значения и зоне повышенного внимания паспорта фасадов нужно разработать и согласовать до 31 декабря 2026 года. Речь идет о большей части улиц исторического центра и гостевых маршрутов, в том числе улицах Дубровинского, 9 Мая, Тотмина и Копылова. Для зданий на остальных территориях срок установлен до 31 декабря 2027 года.