В Красноярске мужчина забрался на крышу и затопил три этажа дома на 950 тыс. рублей (видео)

Сотрудники Росгвардии поднялись на чердак и задержали местного жителя. По предварительным данным, он находился в состоянии неустановленного опьянения. Мужчина забрался на крышу дома, повредил элементы системы электроснабжения и вывел из строя водопровод. Из-за этого в здании затопило три этажа. Общий ущерб оценили в сумму свыше 950 тыс. рублей.