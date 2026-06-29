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В Красноярске мужчина забрался на крышу и затопил три этажа дома на 950 тыс. рублей (видео)

В Красноярске росгвардейцы задержали 28-летнего мужчину, который проник на крышу многоэтажного дома и повредил инженерные системы.

В Красноярске росгвардейцы задержали 28-летнего мужчину, который проник на крышу многоэтажного дома и повредил инженерные системы. Об этом сообщили в Росгвардии.

Инцидент произошел днем в доме на улице Петра Подзолкова. Экипаж вневедомственной охраны прибыл на место после сигнала тревоги. К росгвардейцам обратился сотрудник охраны. Он рассказал, что на чердак многоэтажки проник мужчина в неадекватном состоянии.

Сотрудники Росгвардии поднялись на чердак и задержали местного жителя. По предварительным данным, он находился в состоянии неустановленного опьянения. Мужчина забрался на крышу дома, повредил элементы системы электроснабжения и вывел из строя водопровод. Из-за этого в здании затопило три этажа. Общий ущерб оценили в сумму свыше 950 тыс. рублей.

Задержанный не смог объяснить причину своего поступка. Для дальнейшего разбирательства его передали сотрудникам полиции.