Движение транспорта закрыто на участке улицы Гордеевской

Движение транспорта в районе домов № 51−61 по улице Гордеевской в Нижнем Новгороде закрыто в понедельник, 29 июня, из-за проведения аварийных работ на инженерных сетях. Об этом сообщили в городском Центре организации дорожного движения (ЦОДД).
Объехать зону аварийных работ можно по прилегающим улицам. Автомобилистам рекомендуют заранее ознакомиться со схемой движения, быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.
Движение транспорта по улице Гордеевской в районе домов № 51−61 будет возобновлено после окончания работ.
Ранее сообщалось, что движение по улице Рождественской временно ограничат в июле.