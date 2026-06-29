Движение транспорта закрыто на участке улицы Гордеевской

Движение транспорта в районе домов № 51−61 по улице Гордеевской в Нижнем Новгороде закрыто в понедельник, 29 июня, из-за проведения аварийных работ на инженерных сетях. Об этом сообщили в городском Центре организации дорожного движения (ЦОДД).