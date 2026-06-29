Вода в Балтийском море прогрелась до аномальных значений, сообщил ученый

КАЛИНИНГРАД, 29 июн — РИА Новости. Вода в Балтийском море прогрелась до 22−23 градусов тепла — аномальных для июня значений, зацветают водоросли, рассказал РИА Новости научный сотрудник научно-образовательного центра«Геоэкология и морское природопользование» БФУ им. Канта Николай Белов.
По словам ученого, вода в Балтике прогрелась из-за аномальной для региона жары, которая в конце июня пришла в Калининградскую область с юга Европы.
«Вода 22−23 градуса. В некоторых участках Балтийского моря прогрелась аномально. Она выше нормы. У нас должна быть в июне условно 18 градусов, а тут 22−23. Соответственно, такая высокая температура, это еще и цветение водорослей. В принципе, это все отмечают — почти по всему побережью водичка не очень чистая», — сказал Белов.
Он отметил, что купаться в такой воде вполне комфортно, но не стоит ее много глотать. Пока это не опасно, но если прогреется еще, уже можно говорить о рисках инфекций. Белов уточнил, что у берегов Балтики сейчас наблюдают и небольших мертвых рыбок.
«Вода теплая, цветение активное началось, потребление кислорода высокое, соответственно, действительно начинается такое легкое кислородное голодание. Для рыбы это критично», — добавил Белов.
Собеседник агентства подчеркнул, что выше 23 градусов вода в Балтике прогреться не должна. Жара уходит, погода возвращается к норме.
«В летний период нормальная температура в Балтийском море 18−19 градусов. Это абсолютно нормальная температура, летняя. 20 градусов уже море теплое считается. Но вот когда выше 20… это уже у нас аномально», — заключил Белов.