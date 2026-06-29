Вода в Балтийском море прогрелась до аномальных значений, сообщил ученый

«Вода 22−23 градуса. В некоторых участках Балтийского моря прогрелась аномально. Она выше нормы. У нас должна быть в июне условно 18 градусов, а тут 22−23. Соответственно, такая высокая температура, это еще и цветение водорослей. В принципе, это все отмечают — почти по всему побережью водичка не очень чистая», — сказал Белов.