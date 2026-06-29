Волгоград накроет июльская жара

На смену прохладному июню в Волгоградской области идёт знойный июль, сообщают синоптики.
По данным регионального ЦГМС, в первый день среднего месяца лета температура поднимется днём до 28…33º и будет сопровождаться сильным ветром — его порывы достигнут 15−18 м/с. 2 июля будет ещё жарче, до 30…35º днём и до 15…20º ночью.
В Волгограде столбик термометра также поползёт вверх до отметки 32…34º в четверг. Ночная прохлада покинет город — с 1 на 2 июля ожидается 17…19º против 15…17º в начале недели.
По данным специалистов центра Фобос, солнечная погода будет держаться в первые дни июля на всем Юге России. Ливни и грозы покинут регион, а воздух станет быстро прогреваться. В Гидрометцентре обнадёживают — к воскресенью вместе с осадками придёт спад температуры до 29º 5 июля.
По долгосрочному прогнозу Gismeteo, в июле в Волгограде ожидается 17 дождливых дней, которые не позволят жаре взять верх над летней прохладой.
Ранее о погоде на последние дни июня рассказали волгоградцам синоптики.