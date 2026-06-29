Волгоград накроет июльская жара

По данным регионального ЦГМС, в первый день среднего месяца лета температура поднимется днём до 28…33º и будет сопровождаться сильным ветром — его порывы достигнут 15−18 м/с. 2 июля будет ещё жарче, до 30…35º днём и до 15…20º ночью.