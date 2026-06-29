Красноярск после ливня встал в 10-балльные пробки

Вечером 29 июня Красноярск после ливня застрял в 10-балльных пробках. Ранее горожане поделились фото и видео водного «апокалипсиса» — в разных районах дороги буквально затоплены.
Судя по онлайн-картам, заторы есть на всех основных улицах краевого центра: Высотной, 2-й Брянской, Калинина, Семафорной, Авиаторов и других. Сложная ситуация также складывается на проспекте Свободном. На правобережье пробок меньше.
При этом Николаевский и Коммунальный мосты сейчас практически свободны. Пробка собирается только на Октябрьском мосту — в сторону левого берега.
Автомобилистам лучше учитывать эту информацию при выборе маршрута.