Боцман из Калининграда пытался пронести на судно крупную партию марихуаны

В порту Калининграда задержали моряка, который намеревался пронести на судно почти 20 граммов марихуаны, спрятав в пакете с кофе. Контрабандисту помешали калининградские таможенники.
40-летний боцман был членом экипажа рыболовного траулера, базирующегося в Калининградском морском рыбном порту. Судно готовилось к выходу за границу.
«Травку» мужчина пронес в рюкзаке среди личных вещей на территорию причала, но таможенники обнаружили тайник и изъяли запрещенку. Сообщает об этом отделение по связям с общественностью Калининградской областной таможни.
Заведено уголовное дело, мужчине грозит до 5 лет лишения свободы со штрафом до 500 тыс. рублей.
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