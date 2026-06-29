1,5 млн рублей взыщут за загрязнение реки в Нижегородской области

Арбитражный суд Нижегородской области удовлетворил исковые требования о взыскании более 1,5 млн рублей с МП «Радуга» города Первомайск в качестве возмещения вреда, причиненного реке Умочь. Об этом сообщили в Межрегиональном управлении Росприроднадзора по Нижегородской области и Республике Мордовия.