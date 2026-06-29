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1,5 млн рублей взыщут за загрязнение реки в Нижегородской области

Суд удовлетворил иск надзорного органа к первомайскому коммунальному предприятию, которое отравляло водоем опасными веществами.

Арбитражный суд Нижегородской области удовлетворил исковые требования о взыскании более 1,5 млн рублей с МП «Радуга» города Первомайск в качестве возмещения вреда, причиненного реке Умочь. Об этом сообщили в Межрегиональном управлении Росприроднадзора по Нижегородской области и Республике Мордовия.

Коммунальное предприятие, эксплуатирующее очистные сооружения в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги», регулярно нарушало природоохранное законодательство. Проверки зафиксировали в стоках значительное превышение допустимых концентраций загрязняющих веществ, среди которых оказались медь, железо и марганец.

Поскольку добровольно оплатить причиненный экологии ущерб первомайское предприятие отказалось, надзорное ведомство обратилось в суд. Судебная инстанция полностью признала доказанным факт негативного воздействия на реку Умочь и обязала взыскать с нарушителя всю сумму ущерба.

Ранее сообщалось, что нижегородский суд взыскал 600 тыс. рублей за порчу почвы у водохранилища.