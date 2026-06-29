В Перми во время рейда приставы арестовали 9 автомобилей должников

В Перми судебные приставы выявляют имеющиеся задолженности в автоматическом режиме. Для этих целей они используют технологии распознавания регистрационных знаков транспортных средств. Проверка номеров проезжающих автомобилей осуществляется в совокупности с данными об их владельцах по базе должников.