Агроном предупредила красноярских дачников о риске инфекций в садах после ливней

После обильных дождей сады и огороды могут оказаться под угрозой распространения грибковых и бактериальных инфекций. Влажная погода ускоряет развитие болезней, и промедление с обработкой может стоить урожая.
Тюменский агроном Елена Шадрина рекомендует обработать смородину и крыжовник фунгицидами на основе дифеноконазола — эти препараты допустимы даже незадолго до сбора.
На плодоносящей клубнике химия под запретом: ягоды, пораженные серой гнилью, придется собирать и уничтожать вручную. От тли на деревьях и цветах помогут баковые смеси инсектицидов и фунгицидов, приводит слова эксперта Вслух.ру.
Ливни как правило уплотняют почву и вымывают из нее макроэлементы. Дачникам необходимо рыхление для доступа кислорода и подкормка комплексными удобрениями (азот, фосфор, калий). При сильной влажности удобрения лучше вносить по листьям.
Сорняки, которые растут ускоренными темпами, стоит удалять — они служат рассадником инфекций.
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