Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Агроном предупредила красноярских дачников о риске инфекций в садах после ливней

После обильных дождей сады и огороды могут оказаться под угрозой распространения грибковых и бактериальных инфекций. Влажная погода ускоряет развитие болезней, и промедление с обработкой может стоить урожая.

После обильных дождей сады и огороды могут оказаться под угрозой распространения грибковых и бактериальных инфекций. Влажная погода ускоряет развитие болезней, и промедление с обработкой может стоить урожая.

Тюменский агроном Елена Шадрина рекомендует обработать смородину и крыжовник фунгицидами на основе дифеноконазола — эти препараты допустимы даже незадолго до сбора.

На плодоносящей клубнике химия под запретом: ягоды, пораженные серой гнилью, придется собирать и уничтожать вручную. От тли на деревьях и цветах помогут баковые смеси инсектицидов и фунгицидов, приводит слова эксперта Вслух.ру.

Ливни как правило уплотняют почву и вымывают из нее макроэлементы. Дачникам необходимо рыхление для доступа кислорода и подкормка комплексными удобрениями (азот, фосфор, калий). При сильной влажности удобрения лучше вносить по листьям.

Сорняки, которые растут ускоренными темпами, стоит удалять — они служат рассадником инфекций.

Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.