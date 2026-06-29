Лантратова на посту омбудсмена получила более 14,7 тысячи обращений

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщила, что за время работы на посту омбудсмена она получила более 14,7 тысячи обращений, 52% из них — по теме СВО.
«С 14 мая, когда я вступила в должность уполномоченного по правам человека, к нам в институт обратилось, я вот на первом слайде презентации показала эту разбивку, 14752 обращения. И 52% — это тема специальной военной операции», — сказала Лантратова на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
Путин в понедельник принял Лантратову в Кремле, это первая встреча президента с новым омбудсменом России.