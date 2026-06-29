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«Нет никаких признаков»: в Литве больше не считают, что Россия готовится напасть на Прибалтику

В Минобороны республики отметили, что такие разговоры ведут к эскалации в регионе.

Источник: Клопс.ru

Литовская разведка не нашла данных, подтверждающих разговоры о возможном нападении России на страны Балтии. Об этом, ссылаясь на пресс-службу республиканского Минобороны, пишет EADaily в понедельник, 29 июня.

Нет никаких признаков подготовки Россией крупномасштабного военного нападения на страны Балтии", — говорится в публикации ведомства.

В министерстве также считают, что материалы европейской прессы о возможной «провокации» против балтийских стран или Польши «направлены на эскалацию ситуации в странах региона».

В мае и июне Литва провела несколько учений у границы с Калининградской областью. Военные отрабатывали защиту стратегически важного географического участка — Сувалкского коридора.

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