«РВК-Воронеж» ищет поставщика электроэнергии почти на 900 млн рублей

Закупка проводится на фоне модернизации ЛОСов, которые были переданы концессионеру в лице «РВК-Воронеж» на 49 лет. Как ранее сообщал «Ъ-Черноземье», инвестиционная программа объекта по итогам 2025 года пока не исполнена. Из предусмотренных 1,976 млрд руб. удалось освоить 1,639 млрд руб. Часть мероприятий была перенесена на следующий период из-за нарушения подрядчиками сроков выполнения работ. В отношении исполнителей концессионер ведет претензионную работу. Ключевым проектом модернизации остается строительство цеха механического обезвоживания осадков. Завершить строительство и ввести объект планируется к сентябрю этого года.