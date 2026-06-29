Актриса из Нижнего Новгорода снялась в паранормальной комедии «Зовите Витю!»

Актриса из Нижнего Новгорода Алла Малкова снялась в паранормальной комедии «Зовите Витю!» (16+). Главные роли в фильме исполнили Илья Соболев и Саша Бортич. Премьера состоится 1 июля в онлайн-кинотеатре «КИОН» группы МТС.
«Зовите Витю!» — это история о лже-экстрасенсе, который неожиданно начинает по-настоящему видеть призраков. По сюжету герой Ильи Соболева по имени Витя зарабатывает на жизнь тем, что ловко обманывает отчаявшихся людей, изображая общение с душами умерших. Этот «дар» обеспечивает ему безбедное существование — до тех пор, пока им не начинает интересоваться блогерша Саша, мечтающая выпустить разоблачительный фильм. Однако ситуация принимает неожиданный оборот — Витя действительно начинает видеть призраков.
Алла Малкова сыграла бабушку Вити. Создатели обещают зрителям паранормальную комедию, которая представляет собой серию трогательных мини-историй. В каждом эпизоде героям предстоит помочь новому призраку завершить незаконченные дела.
В сериале также снялись Сергей Рост, Риналь Мухаметов, Мария Смольникова, Александра Флоринская, Александр Клюквин. Режиссер — Денис Тяпичев.
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