Актриса из Нижнего Новгорода снялась в паранормальной комедии «Зовите Витю!»

«Зовите Витю!» — это история о лже-экстрасенсе, который неожиданно начинает по-настоящему видеть призраков. По сюжету герой Ильи Соболева по имени Витя зарабатывает на жизнь тем, что ловко обманывает отчаявшихся людей, изображая общение с душами умерших. Этот «дар» обеспечивает ему безбедное существование — до тех пор, пока им не начинает интересоваться блогерша Саша, мечтающая выпустить разоблачительный фильм. Однако ситуация принимает неожиданный оборот — Витя действительно начинает видеть призраков.